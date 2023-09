Frattesi out, Inzaghi corre ai ripari: la presunta data del recupero − TS

Frattesi è out per infortunio e non salterà solamente Salernitana-Inter: Inzaghi spera di riaverlo per una data, ma nel frattempo corre ai ripari con Klaassen.

INFORTUNIO − Davide Frattesi non sarà a disposizione in Salernitana-Inter per un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Il centrocampista, come confermato da Tuttosport, salterà però anche l’impegno di Champions League contro il Benfica. Simone Inzaghi spera di riaverlo a disposizione, senza forzature, contro il Bologna. Ma il problema poi risiederebbe comunque nel fatto che il giocatore molto probabilmente sarà convocato con la Nazionale Italiana in cui è risultato spesso fondamentale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino