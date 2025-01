Frattesi non al meglio prima di Inter-Bologna. Verità o mercato?

Negli ultimi giorni, il nome di Davide Frattesi è tornato al centro dell’attenzione mediatica, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per una questione legata a presunti problemi fisici. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista dell’Inter convive da tempo con un fastidio muscolare che lo costringe a un minutaggio limitato.

NON AL MEGLIO – Le condizioni di Davide Frattesi – entrato anche nel secondo tempo di Venezia-Inter -, richiedono una gestione attenta da parte dello staff medico. Da quando è arrivato, Frattesi ha dimostrato di essere un elemento chiave nelle rotazioni di Simone Inzaghi, grazie alla sua dinamicità e capacità di inserimento. Il suo utilizzo è stato meno frequente rispetto alle aspettative iniziali, alimentando speculazioni su un suo eventuale trasferimento già nella finestra di mercato invernale. Al momento, dalla società nerazzurra non sono arrivate dichiarazioni ufficiali che confermino o smentiscano le indiscrezioni riguardo la sua condizione fisica, ma per quanto riguarda il mercato il presidente Beppe Marotta e il mister Simone Inzaghi prima e dopo la partita col Venezia hanno ribadito le intenzioni dell’Inter.

Condizione non al meglio o voci di mercato?

LA SITUAZIONE AD OGGI – L’ipotesi di un problema muscolare cronico potrebbe giustificare la sua gestione prudente, ma alcuni tifosi si interrogano se queste notizie non siano in realtà una copertura per mascherare una strategia di mercato. Negli ultimi giorni, il centrocampista è stato accostato a diversi club in Serie A, suscitando l’interesse di società pronte a investire su di lui. D’altro canto, l’Inter ha tutto l’interesse a preservare un giocatore che potrebbe rivelarsi fondamentale nella seconda parte della stagione, soprattutto considerando l’intensa competizione su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Resta da capire se Frattesi riuscirà a superare questi presunti problemi fisici o se il suo futuro potrebbe realmente essere lontano da Milano. Fino ad allora, il centrocampista continuerà a lavorare per guadagnarsi spazio e dimostrare il suo valore.