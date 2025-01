Frattesi bersaglio di mercato, fuori da Venezia-Inter: ma il motivo è fisico!

Non sarà Davide Frattesi a prendere il posto di Henrik Mkhitaryan in Venezia-Inter. Il mercato, apparentemente, non sembra la causa dell’assenza: la motivazione è legata al fisico.

ALTRA ASSENZA – Insieme alla notizia di una quasi certa indisponibilità di Henrik Mkhitaryan per Venezia-Inter, arriva anche quella legata a Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, da giorni nel vortice mediatico per via di insistenti voci che lo vedono vicinissimo a un addio, potrebbe non partecipare alla trasferta di domenica pomeriggio. L’assenza, almeno da quanto filtra per ora da fonti ufficiose, non è da collegare a questioni legate al mercato, bensì alla sua condizione fisica. Secondo quanto riporta il canale Barzacom.it, infatti, Frattesi non starebbe al meglio a causa di un problema al bicipite femorale. Non sarà sicuramente l’ex Sassuolo, dunque, a sostituire Mkhitaryan in Venezia-Inter. Per sostituirli Simone Inzaghi ha scelto Piotr Zielinski, che corre verso una maglia da titolare a centrocampo.

Frattesi assente in Venezia-Inter, cosa c’è dietro?

REALTÀ O COPERTURA? – Resta ora da capire se Frattesi – ed anche Mkhitaryan – domani partirà col resto della squadra alla volta di Venezia, per accomodarsi almeno in panchina. E, soprattutto, se il problema fisico sia la reale motivazione di una sua possibile esclusione dal match della ventesima giornata di campionato. Le ultime notizie di mercato, infatti, sono difficile da ignorare, tanto che la nostra stessa redazione si è recentemente posta un’importante domanda: Frattesi in questo momento ha la testa per giocare nell’Inter? Le congetture lasciano il tempo che trovano, ma l’oggettiva analisi della situazione non può che condurre verso una sola direzione.