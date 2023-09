Frattesi protagonista di Empoli-Inter… Ma non solo in campo!

Conto alla rovescia per il calcio d’inizio di Empoli-Inter, gara in programma alle 12.30 allo stadio Castellani e valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Tra i protagonisti più attesi Davide Frattesi, alla prima da titolare. Protagonista non solo in campo.

PROTAGONISTA – Davide Frattesi è sicuramente uno degli uomini più attesi per questo Empoli-Inter in programma alle 12.30. Il centrocampista è alla sua prima da titolare in maglia nerazzurra, dopo aver trovato anche il gol nel derby contro il Milan. Un momento sicuramente d’oro per l’ex Sassuolo, complice anche la decisiva doppietta con la maglia dell’Italia contro l’Ucraina. Frattesi non è protagonista soltanto in campo: sua, infatti, l’immagine utilizzata dal club nella grafica utilizzata per annunciare la formazione ufficiale della partita. Insomma, pronto a prendersi la scena.