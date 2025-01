Frattesi dal 1′ in Lecce-Inter? Due indizi più una constatazione – CdS

Davide Frattesi è ai blocchi di partenza pronto a scattare per un posto da titolare con l’Inter. Domani alle 18 contro il Lecce ci potrebbe essere spazio dal 1′ minuto.

PRONTO – Davide Frattesi è pronto a ritagliarsi la scena nel prossimo match al Via del Mare, quello tra Lecce Inter. Ci sono tutti i presupposti perché parta tra gli 11 titolari. La scelta finale ovviamente sarà del mister Inzaghi, ma alcuni indizi ci possono aiutare a capire di più se questa possibilità possa concretizzarsi o meno. Il primo fra tutti è che Frattesi dovrebbe essere recuperato. Si aspetterà la rifinitura di oggi per avere la certezza al 100% del suo impiego. Un altro indizio è che Nicolò Barella è sceso in campo dal 1′ nelle ultime 8 gare disputate dall’Inter. L’ex Cagliari è dal 19 dicembre che non riposa, data che coincide con l’ultima gara da titolare per Frattesi in Coppa Italia. Se guardiamo al campionato invece, sono ben 90 giorni dove il centrocampista ex Sassuolo non scende in campo dal 1′. Precisamente, il 30 ottobre, in casa dell’Empoli con annessa una doppietta.

Frattesi è pronto a scendere in campo dal 1′ in Lecce-Inter

MOMENTO PARTICOLARE – Per Frattesi è un momento particolare. Oltre al malcontento del poco impiego e dello scarso minutaggio c’è anche la questione mercato che non aiuta. Più voci di mercato lo accosterebbero alla Roma, ma l’Inter è stata chiara ci vogliono 45/50 milioni di euro cash. Per le concorrenti e le squadre straniere invece il prezzo viene quasi raddoppiato. Al via del mare contro un Lecce in quart’ultima posizione a solo 1 punto dalla zona retrocessione, Frattesi potrebbe giocarsi un’importante chance dal 1′. Simone Inzaghi crede molto in lui, è al centro del progetto Inter e da qui in avanti, causa numerosi impegni, ci sarà bisogno di tutti. Fino ad ora ha giocato appena 630 minuti in Serie A, siglando però 3 reti ed un assist. I numeri sono dalla parte di Frattesi, che scendendo titolare contro il Lecce, farà di tutto per aggiornarli.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno