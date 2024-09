Frattesi e il curioso caso di Udinese-Inter: la coincidenza chiama il bis!

È in arrivo una chance da titolare per Davide Frattesi e casualità vuole che sia proprio in Udinese-Inter. Il gol decisivo nello stesso stadio, solo pochi mesi fa, auspica il bis.

RICORDO – È ancora ben impresso nella mente di tutta la tifoseria nerazzurra e difficilmente sarà dimenticato: sto parlando del gol messo a segno da Davide Frattesi lo scorso 8 aprile in occasione di Udinese-Inter. Era il 90+5′, al triplice fischio mancavano davvero pochi secondi, e la squadra di Simone Inzaghi era inchiodata sull’1-1. La rete del centrocampista italiano completò la rimonta iniziata nel secondo tempo da Hakan Calhanoglu, aggiungendo al muro di vittorie uno dei mattoni più sacri e importanti. E proprio domani i nerazzurri si ripresenteranno al Bluenergy Stadium, lì dove, solo pochi mesi fa, la fetta dei tifosi interisti presenti esplose di gioia di fronte all’esultanza di Frattesi.

Frattesi chance dal 1′ in Udinese-Inter, caso o presagio?

COINCIDENZA – E proprio con Frattesi dal primo minuto domani sera ha intenzione di scendere in campo mister Inzaghi, dando così origine a una strana coincidenza. Coincidenza figlia, tra l’altro, anche di uno sfortunato evento. Il centrocampista italiano, infatti, non è solito partire titolare, tanto da far generare spesso dibattiti e critiche nei riguardi dell’allenatore. Ma, caso vuole, che l’infortunio di Nicolò Barella, proprio prima di Udinese-Inter, lasci vacante il posto perfetto per Frattesi.

CURIOSITÀ – Difficilmente domani l’italiano si lascerà sfuggire l’opportunità di dimostrare di avere la stoffa del titolare, anche se il meglio di sé è riuscito a darlo quasi sempre subentrando dalla panchina. Proprio come lo scorso aprile, quando il numero sedici nerazzurro entrò nella seconda frazione di gioco, dando una svolta netta a Udinese-Inter spingendo in rete la palla gol della vittoria. Da quella trionfale giornata sono passati all’incirca sei mesi, ma la voglia di incidere e il fiuto del gol di Frattesi non è cambiato di una virgola. Ritrovarlo in campo titolare, proprio domani pomeriggio, è un caso curioso o, forse, un presagio di bis.