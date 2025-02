Frattesi e Carlos Augusto saltano Inter-Lazio? I dubbi di Inzaghi

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio, Simone Inzaghi deve fare i conti con un altri dubbi legate alle condizioni anche di Carlos Augusto e di Davide Frattesi.

INCERTI – Davide Frattesi nelle ultime settimane ha accusato alcuni fastidi fisici, ha lavorato oggi in gruppo ad Appiano Gentile, ma non è ancora al meglio. Nonostante la sua presenza in panchina sembri assicurata, la possibilità di vederlo titolare appare sempre più remota. Frattesi era uno dei candidati principali a partire dall’inizio contro la Lazio, approfittando del turn-over previsto da Inzaghi per gestire le energie della rosa in vista anche del cruciale impegno di campionato contro il Napoli. Ma il fastidio che lo ha limitato recentemente non è del tutto scomparso e lo staff tecnico preferisce non correre rischi inutili. L’obiettivo è quello di preservare il centrocampista, garantendogli comunque la possibilità di subentrare a gara in corso se necessario. La stagione di Frattesi, finora segnata da alti e bassi, potrebbe ricevere una spinta importante proprio grazie alla Coppa Italia, competizione dove il tecnico Inzaghi spesso concede spazio ai giocatori meno impiegati in campionato.

Non solo Frattesi, dubbio anche su Carlos Augusto

TEMPI DI RECUPERO – Anche oggi Carlos Augusto ha svolto un allenamento personalizzato e contro la Lazio non ci sarà. Il brasiliano prosegue il suo percorso di recupero, ma non sarà disponibile per il quarto di finale contro la Lazio. L’esterno brasiliano ha svolto anche oggi lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, segno che non ha ancora superato i problemi fisici che lo tormentano nelle ultime settimane. Lo staff medico dell’Inter ha preferito non forzare i tempi di rientro per evitare ricadute, puntando a riaverlo al meglio per i prossimi impegni di campionato. L’assenza di Carlos Augusto priva Simone Inzaghi di un’opzione preziosa sulla corsia sinistra, soprattutto in un momento in cui la rosa è già ridotta dalle numerose indisponibilità. Ultima su tutti, quella di Nicola Zalewski.