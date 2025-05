Frattesi unico assente all’allenamento alla vigilia di Inter-Barcellona: il motivo – Sky

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma domani sera a San Siro, arriva una notizia poco confortante per l’Inter nonostante il ritorno di Lautaro Martinez e Benajmin Pavard: Davide Frattesi non si è allenato con il resto del gruppo nella seduta odierna ad Appiano Gentile. La notizia è stata riportata da Sky Sport in questi minuti.

UNICO ASSENTE – Davide Frattesi titolare sabato scorso nella sfida di campionato contro il Verona, ha subito una botta nel corso della partita e oggi è rimasto precauzionalmente a riposo. Al momento non ha preso parte né al torello iniziale, né al lavoro atletico con i compagni, e resta da valutare se potrà essere convocato per la gara contro i blaugrana. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro. Nonostante Frattesi non rientri tra i titolarissimi di Simone Inzaghi, la sua assenza rappresenterebbe comunque una perdita per l’economia della partita come quella di domani contro il Barcellona. La sua energia, specie nei secondi tempi, è stata più volte decisiva nel cambiare il volto della gara.

Frattesi, condizioni da rivalutare alla vigilia

INFORTUNIO – Al momento, l’Inter mantiene una certa prudenza sulle condizioni di Frattesi. La speranza è che si tratti solo di un colpo lieve e che possa essere almeno disponibile per la panchina domani sera. In attesa del bollettino ufficiale, Frattesi resta in dubbio, e Inzaghi si prepara a fare le proprie scelte con un occhio attento alla situazione fisica del suo centrocampo.