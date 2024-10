Frattesi, ‘allarme’ rientrato: riatteso in gruppo dopo il fastidio di oggi

Niente paura relativamente alle condizioni di Davide Frattesi. Il centrocampista ha dovuto lasciare in anticipo l’allenamento di oggi a causa di un fastidio ai denti. Ma domani, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, è regolarmente atteso per lavorare in gruppo

FALSO ALLARME – Nessun problema per Davide Frattesi, che oggi ha dovuto lasciare anticipatamente l’allenamento per andare dal dentista. Un fastidio ai denti, infatti, per lui. Situazione tuttavia già risolta: il centrocampista è in forma e tornerà regolarmente a lavorare in gruppo con i compagni nella seduta di domani, alla vigilia di Inter-Juventus. Proprio la sua presenza è fondamentale per capire, poi, chi sarà il titolare a centrocampo nella partita di domenica alle 18. Con l’opzione di vederlo in campo come mezzala destra e Nicolò Barella ancora davanti alla difesa, o in panchina in caso di rientro di Kristjan Asllani dal primo minuto.

Davide Frattesi e non solo: Simone Inzaghi studia le scelte per il centrocampo di Inter-Juventus con diverse alternative

SOLUZIONI A CENTROCAMPO – Non è solo il nome di Davide Frattesi quello da monitorare per il centrocampo. Come detto, tutto dipenderà dalla presenza o meno di Kristjan Asllani che, in ogni caso, si è allenato regolarmente in gruppo. Tanto che Simone Inzaghi lo ha provato proprio nella posizione davanti alla difesa, preparandosi a schierarlo da titolare in Inter-Juventus. Quello che resta da capire sono le sue effettive condizioni dopo il problema al ginocchio che lo ha costretto ai box contro Roma e Young Boys. Attenzione, poi, anche all’ipotesi di vedere Piotr Zielinski come sostituto di Hakan Calhanoglu. Una soluzione che, al momento, potrebbe essere però considerata soltanto come un “Piano C”.