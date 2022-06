Frabotta al Lecce, ufficiale! Via libera per Carboni al Verona? – AP

Il Lecce, neopromossa dalla Serie B e prima avversaria della stagione 2022/2023 dell’Inter, ufficializza un nuovo acquisto: Frabotta. Il laterale arriva dalla Juventus dopo un anno al Verona che ora ha strada libera per Franco Carboni.

VISITE – L’Inter, nella prima giornata di campionato, affronterà il Lecce in trasferta. I giallorossi si sono rafforzati intanto con l’acquisto di Frabotta dalla Juventus. Il laterale mancino ha militato con il Verona lo scorso anno che ora dunque punta forte su Franco Carboni. Per il giovane nerazzurro campione d’Italia con la Primavera sarebbe una grande occasione andando a fare da vice a Lazovic. Insomma, tutto è pronto per l’affondo decisivo.

Fonte: Alfredopedullà.com