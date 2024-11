FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Napoli 1-1, 12ª giornata di Serie A

Inter-Napoli 1-1 è stato il big-match della dodicesima giornata di Serie A 2024-2025 per i nerazzurri. Ecco la fotogallery con Inter-News.it, presente a San Siro con il nostro fotografo Tommaso Fimiano (copyright Inter-News.it).

FOTOGALLERY – La sfida tra Inter e Napoli, valida per la Serie A e disputata il 10 novembre 2024 a San Siro, è terminata con un pareggio per 1-1, risultato che riflette in parte l’equilibrio che c’è stato in alcuni momenti della sfida, anche se in ben altri i nerazzurri hanno largamente dominato e meritavano inevitabilmente qualcosa in più rispetto gli avversari. La partita, carica di intensità e occasioni, ha messo in evidenza le ambizioni di entrambe le squadre, con i nerazzurri decisi a raggiungere il Napoli, capolista, e i partenopei pronti a difendere il proprio primato. Il Napoli è passato in vantaggio nel primo tempo grazie a un’azione che ha sorpreso la difesa dell’Inter. La reazione dell’Inter non si è fatta attendere: prima del primo tempo i nerazzurri hanno riportato il risultato in parità con un gol straordinario di Hakan Calhanoglu dalla distanza. Nel secondo tempo, però, lo stesso Calhanoglu ha colpito il palo dal dischetto del rigore. Di seguito tutte le emozioni di Inter-Napoli e le immagini della sfida giocata a San Siro.

FOTOGALLERY INTER-NAPOLI CON COPYRIGHT INTER-NEWS.IT