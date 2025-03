FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Monza 3-2, 28ª giornata di Serie A

La fotogallery di Inter-Monza, terminata 3-2 in favore dei nerazzurri, valida per la ventottesima gara stagionale in Serie A. Ecco la fotogallery con Inter-News.it, presente a San Siro con il nostro fotografo Tommaso Fimiano (copyright Inter-News.it).

FOTOGALLERY – Tutte le foto della partita tra Inter e Monza con la fotogallery della partita realizzata dalla redazione di Inter-News.it, presente a San Siro con il suo fotografo Tommaso Fimiano. Di seguito le immagini inedite e dal campo dei giocatori nerazzurri, che stasera hanno vinto battendo la squadra di Alessandro Nesta per 3-2 grazie ai gol di Marko Arnautovic, Hakan Calhanoglu e all’autogol di Georgios Kyriakopoulos sulla conclusione di Lautaro Martinez. La squadra di Simone Inzaghi conquista altri tre punti fondamentali per la corsa scudetto, staccando il Napoli di quattro punti. Adesso i nerazzurri attendono il risultato degli uomini di Antonio Conte, in campo domani pomeriggio contro la Fiorentina. Ecco tutte le foto della partita andata in scena questa sera a San Siro.