FOTO – Tutto pronto a Kiev: Inter in campo con la maglia ‘senza’ biscione

Ormai manca poco a Shakhtar Donetsk-Inter. A Kiev è tutto pronto, compreso il kit che vestirà l’Inter oggi. E si tratta di una novità stagionale, pur trattandosi della maglia away… ma “debiscionizzata”

TOTAL WHITE – Fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane. Si conoscono già le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-Inter (vedi articolo) e da adesso anche la divisa da gioco scelta. Anche in questo caso si tratta di una conferma, dopo la vittoriosa partita dell’Inter Under-19 in Youth League (vedi articolo). E nel suo piccolo si tratta di un’eccezione o comunque di una novità: Inter in campo con la maglia away bianca… ma senza biscione nerazzurro! Design modificato e biscione ton sur ton con la maglia bianca. C’è ma non si vede, come se fosse sottopelle… Sul retro manca anche il ridondante back jersey sponsor Lenovo in nero, come già notato nel debutto in Champions League contro il Real Madrid.

Queste le immagini che arrivano dallo spogliatoio dell’Inter a ridosso dell’inizio della partita.