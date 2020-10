FOTO – Shakhtar Donetsk-Inter, scelta la maglia per la sfida di Champions League

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Shakhtar Donetsk-Inter in programma tra poco più di un’ora per la seconda sfida dei gironi di UEFA Champions League. Scelta fatta sulla maglia che la squadra di Antonio Conte indosserà in campo.

SCELTA LA MAGLIA – Shakhtar Donetsk-Inter, scelta fatta sulla maglia da indossare! Così come successo a Genova, i nerazzurri in vista della sfida di UEFA Champions League in programma tra poco più di un’ora scenderanno in campo con la maglia trasferta. Di seguito il post pubblicato dalla società su Twitter.