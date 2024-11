FOTO – Serie A, presentato il nuovo pallone per la stagione invernale 2024-2025

La Serie A volta pagina e inizia le attività per la stagione invernale 2024-2025: oggi è stato presentato il pallone. Sarà utilizzato in tutte le competizioni del prossimo campionato, sempre realizzato da Puma.

IL PALLONE – Di seguito il comunicato: «PUMA e Lega Serie A presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la stagione invernale 2024/25, che sarà utilizzato nella Serie A Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa, e le competizioni Primavera 1: il PUMA Orbita Hi-Vis Serie A. Il nuovo pallone Orbita di PUMA è una esaltazione dell’unicità di uno dei campionati più amati e seguiti da sempre a livello globale. Annoverando tra le sue fila star del calibro di Theo Hernández, Christian Pulisic, Noah Okafor, Weston McKennie e Alessandro Bastoni.

PUMA e Lega Serie A vogliono così celebrare il campionato italiano, condividendo lo spirito e la passione dei tifosi in tutto il mondo. Per realizzare il nuovo pallone da gioco per le competizioni di Lega Serie A, PUMA si è ispirata all’intensità emotiva che ogni tifoso di calcio vive quando la sua squadra del cuore è in campo.

Pallone Serie A 2024-2025, i dettagli e la foto

LE SPECIFICHE – «In questa versione creata appositamente per la stagione invernale, il PUMA Orbita Serie A è caratterizzato da una grafica con elementi che richiamano l’energia e la passione delle tifoserie italiane. Questi ultimi, abbinati alla base yellow, garantiscono un’eccellente visibilità in ogni condizione metereologica. Il pallone si distingue anche per i 12 grandi pannelli a forma di stella. Con un numero ridotto di cuciture, per consentire una migliore connessione con il pallone».