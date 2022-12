FOTO IN – Reggina-Inter, tutto pronto! Squadra in campo per il riscaldamento

L’Inter si appresta a scendere in campo per l’amichevole contro la Reggina (qui le formazioni). Tutto pronto al Granillo per il match amichevole: le immagini del riscaldamento dei nerazzurri a cura di Attilio Esposito, allo stadio per Inter-News

PRONTO – Tutto pronto al “Granillo” per la sfida amichevole fra Reggina ed Inter. Le due squadre sono schierate sul terreno di gioco per effettuare il consueto riscaldamento prima del calcio d’inizio della gara, previsto per le ore 18. Fra le fila dei nerazzurri spicca il ritorno dal 1′ di Romelu Lukaku che guiderà l’attacco assieme ad Edin Dzeko. Di seguito le immagini del lavoro dei nerazzurri a cura di Attilio Esposito, presente allo stadio per Inter-News.it oggi.

Queste le foto di Inter-News.it da Reggio Calabria nel corso del riscaldamento dell’Inter in Reggina-Inter.