FOTO – Real Madrid-Inter, la carica di Hakimi: “Il cielo è il limite”

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter-Pisa

L’ex di turno ha pubblicato, sul proprio profilo Twitter, il classico miniclip pre-partita. Il mantra di Real Madrid-Inter, per Hakimi, è molto semplice, ma estremamente evocativo

AMBIZIONI – “Il cielo è il limite“. Questo è il titolo scelto da Achraf Hakimi per Real Madrid-Inter. Il marocchino sfiderà i blancos, da ex, questa sera alle 21. Appuntamento che vale tantissimo per entrambe le formazioni, a caccia di punti preziosi per ribaltare le sorti del girone B.