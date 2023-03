FOTO – Onana in allenamento indica la strada per Inter-Fiorentina

Prosegue l’allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri allenati ad Simone Inzaghi affronteranno sabato la Fiorentina alle 18. Di seguito l’immagine di André Onana.

DALL’ALLENAMENTO – André Onana è stato fotografato oggi in allenamento in preparazione della sfida contro la Fiorentina in programma sabato alle 18. Il camerunese indica la via che porta dritto alla sfida di San Siro contro i viola.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]