FOTO – Napoli-Inter, D’Ambrosio si gode la semifinale in famiglia

Condividi questo articolo

Il difensore nerazzurro ha postato su Instagram una foto che lo ritrae, assieme ai suoi due figli, in attesa per Napoli-Inter. L’ex Torino, indisponibile per un problema fisico, ha voluto far sentire la sua vicinanza ai compagni di squadra

ASSENTI PRESENTI – Danilo D’Ambrosio non ha potuto prendere parte alla trasferta campana. Napoli-Inter ha un protagonista in meno e per l’ex Torino si teme anche un lungo stop (QUI i dettagli). Un problema muscolare potrebbe costringerlo ad un’assenza forzata. Ma non c’è tempo per pensare ad altro: stasera i nerazzurri si giocano un obiettivo fondamentale e D’Ambrosio fa sentire la sua vicinanza a tutto l’ambiente nerazzurro.