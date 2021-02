FOTO – Milan-Inter inizia oggi, Curva Sud a Milanello: «90′ all’assalto, vincere!”

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Milan-Inter non è mai una partita semplice, il Derby per eccellenza in Italia e non solo. Quest’anno la stracittadina si infiamma ancora di più per la lotta scudetto.

A MILANELLO – Milan-Inter inizia ufficialmente oggi. Una delegazione della Curva Sud, come riportato da “Sportmediaset”, si è infatti presentata oggi a Milanello per caricare la squadra in vista dell’importante sfida in programma domani. La Curva Nord nerazzurra risponderà in qualche modo? Una cosa è certa: nonostante le porte chiuse a San Siro le due tifoserie faranno di tutto per creare l’atmosfera di un derby indimenticabile e in ottica scudetto. Di seguito l’immagine pubblicata dal sito sportivo.

Fonte: Sportmediaset.