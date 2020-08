FOTO – Lukaku studia lo Shakhtar Donetsk: “Pianifichiamo la prossima partita”

Romelu Lukaku, trascinatore dell’Inter e assoluto protagonista in Europa League, insieme alla squadra studia e pianifica la prossima partita in programma lunedì 17 agosto contro lo Shakhtar Donetsk.

LA PROSSIMA PARTITA – Romelu Lukaku attraverso i social ha pubblicato una foto che lo ritrae in campo insieme al resto della squadra, riunita in cerchio per ascoltare le indicazioni di mister Antonio Conte. La squadra studia e pianifica la prossima partita di Europa League, in programma lunedì prossimo, contro lo Shakhtar Donetsk. Di seguito il post pubblicato dall’attaccante belga su Twitter e il messaggio: “Pianifichiamo la prossima partita”.