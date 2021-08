FOTO – L’Inter sceglie Skriniar come uomo copertina per il Verona

L’Inter è pronta per affrontare la seconda giornata di campionato contro il Verona. Questa sera alle 20:45 al Bentegodi i nerazzurri cercando il bottino pieno in due partite e uno dei protagonisti sarà Milan Skriniar. Lo sloveno è l’uomo copertina dell’Inter per il match.

LEADER – Skriniar contro il Genoa è stato uno dei migliori in campo se non addirittura il migliore in campo della partita. Il difensore è colui che ha aperto la gara su corner di Hakan Calhanoglu con il primo gol della stagione segnato di testa. Durante i novanta minuti però anche tanta concentrazione e difesa di altissimo livello con lo sloveno che ha anche salvato sulla linea un tiro a botta sicura di Vanheusden ad Handanovic battuto. Skriniar è stato scelto quindi per il match contro il Verona (vedi articolo) come uomo copertina da pubblicare sui vari social network con il difensore che è un vero leader della squadra.