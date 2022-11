FOTO – Juventus, striscione dei tifosi contro l’Inter: «Uccideteli!»

Juventus-Inter, è già clima Derby! I tifosi accendono la sfida, in particolare quelli bianconeri, con uno striscione in vista della sfida in programma domani.

STRISCIONE – Si accende Juventus-Inter, clima incandescente a poco più di ventiquattro ore dalla sfida in programma all’Allianz Stadium. Un gruppo di tifosi bianconeri hanno esposto uno striscione: «L’onore di indossare questa maglia. La voglia di vincere ogni battaglia… uccideteli!».

Fonte: Account Instagram di ultras della Juventus (non Curva Sud) “ultrasdellascirea1897”