FOTO – Inter-Verona, squadra in campo: riscaldamento in corso!

Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Verona, in programma alle ore 12.30 a San Siro. Squadra ora in campo per il riscaldamento, in attesa della partenza.

https://x.com/inter_en/status/1743589456156709165?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg

Fonte: Twitter Inter