FOTO – Inter-Venezia, la maglia speciale per la partita di domani

In Inter-Venezia, come annunciato stamattina (vedi articolo), ci sarà una maglia speciale per il Capodanno cinese. La società ha mostrato la foto di come sarà la divisa per la partita di domani alle ore 18 al Meazza.

DIVISA CELEBRATIVA – “L’Inter celebra il Capodanno cinese con una serie di iniziative tra le quali una Special Jersey che verrà indossata dalla Prima Squadra nella sfida di campionato contro il Venezia. Sabato alle 18 a San Siro i nerazzurri indosseranno una maglia speciale: i nomi dei giocatori saranno scritti in caratteri cinesi mentre i numeri di maglia saranno caratterizzati dal graffio della tigre”.

🐅 | #YearOfTheTiger Un ruggito vi conquisterà 🐅 Trovate la nuova maglia #YearOfTheTiger special edition nei nostri store 🧧 #InterCNY Acquista ora 👇 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 21, 2022

Fonte: inter.it