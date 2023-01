FOTO − L’Inter va al Brianteo, il Monza riabbraccia un dirigente nerazzurro

L’Inter domani sarà ospite al Brianteo per sfidare il Monza. Derby lombardo che metterà di fronte i nerazzurri contro i vecchi rivali milanisti Galliani e Berlusconi. Ma non solo, il club brianzolo riabbraccerà un dirigente oggi interista

RITORNO − Monza-Inter sarà una gara ricca di fascino. In primis perché sarà la prima volta in Serie A dopo i sette precedenti ufficiali in Coppa Italia. Inoltre metterà di fronte Galliani e Berlusconi contro l’Inter, due grandi ex rivali ai tempi del Milan. Ma non solo. C’è di mezzo Beppe Marotta. Infatti per l’AD nerazzurro sarà un ritorno al Brianteo. Marotta ha lavorato all’interno del Monza calcio dal 1987 al 1990. Il club brianzolo lo ricorda su Twitter.

L’AD nerazzurro è l’uomo accanto a Berlusconi. Chioma folta inedita per lui.