FOTO – Inter-Roma, tutto esaurito a San Siro annunciato in carattere speciale

L’Inter festeggia il tutto esaurito a San Siro contro la Roma con una versione nerazzurra della copertina di “c@ra++ere s?ec!@le” (Carattere Speciale), il nuovo album del cantante tha Supreme.

TUTTO ESAURITO – Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter riprende la sua corsa in campionato in Serie A contro la Roma a San Siro, sabato alle 18:00. La società ha annunciato il tutto esaurito allo Stadio pubblicato una rivisitazione del nuovo album “Carattere Speciale” di tha Supreme in versione nerazzurra.

Di seguito l’immagine pubblicata su Twitter dal canale dell’Inter