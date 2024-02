FOTO – Inter, tutto pronto a San Siro! Scelta la maglia contro la Salernitana

L’Inter si prepara a scendere in campo alle 21 per la sfida in casa a San Siro contro la Salernitana. Scelta la maglia della partita per questa sera.

TUTTO PRONTO – Tutto pronto a San Siro per Inter-Salernitana. Alle 21 la squadra allenata da mister Simone Inzaghi sfiderà i campani nel match valido per la 25esima giornata di campionato. I nerazzurri sono sempre al comando della classifica con 60 punti, grazie alle 19 vittorie ottenute e a 3 pareggi. I padroni di casa questa sera scenderanno in campo in maglia arancione, così come svelato dalla pagina Twitter del club.