FOTO – Inter-Parma 2-2, le immagini migliori della partita di San Siro

Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

L’Inter-Parma è finita in archivio col risultato di 2-2. I nerazzurri di Antonio Conte hanno riacciuffato il pareggio nel finale, grazie a una rete di Ivan Perisic. Ecco le immagini migliori della gara di San Siro.

DELUSIONE – Inter-Parma lascia l’amaro in bocca alla squadra di Antonio Conte. La formazione di Fabio Liverani strappa un punto fondamentale a San Siro. La rete di Ivan Perisic, allo scadere, evita la beffa della sconfitta ai nerazzurri. Oltre alla deludente prova, però, manca un rigore solare per fallo di Botond Balogh proprio sul croato ex Bayern Monaco. Ne ha parlato anche Giuseppe Marotta nel post partita (vedi articolo). In questo articolo, trovate invece le migliori foto della gara di San Siro. Qui Lautaro Martinez a contrasto aereo con i difensori del Parma.

Tutte le foto sono di Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it. Scorri le pagine successive per le altre immagini di Inter-Parma 2-2. Se non visualizzi correttamente le schede clicca qui.

