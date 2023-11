FOTO – Inter, nessun riposo. Allenamento con occhio all’Europa

L’Inter non riposa in questa settimana prima della sosta. Ieri la vittoria contro l’Atalanta, oggi subito l’allenamento ad Appiano Gentile. Le foto dal club nerazzurro.

IMPEGNI – Mercoledì sarà già tempo per un altro impegno in campo dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi non si ferma in questa settimana tra campionato e Champions League. Ieri il successo per 2-1 sull’Atalanta a Bergamo, oggi già il primo allenamento per preparare il match europeo contro il Salisburgo. Le foto dal profilo Twitter ufficiale del club.

https://x.com/Inter/status/1721190634826920005?s=20