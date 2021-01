FOTO – Inter-Milan, le immagini migliori della vittoria nel derby di Coppa Italia

Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Milan, secondo di tre derby stagionali, finisce 2-1 per i nerazzurri. Una vittoria che arriva grazie al magistrale gol di Eriksen al 97′, e che regala alla squadra di Conte le semifinali di Coppa Italia. Ecco le immagini migliori della gara di San Siro.

SEMIFINALI – Inter-Milan termina 2-1 e regala ai nerazzurri le semifinali di Coppa Italia. Una vittoria sofferta ma che l’Inter fa sua con merito, nonostante lo svantaggio a fine primo tempo. La partita è sempre in mano agli uomini di Antonio Conte, tanto che anche il parziale al 45′ grida vendetta. Che si scatenerà nella ripresa, prima col rigore di Romelu Lukaku al 71′. E poi con la perfetta punizione di Christian Eriksen, che decide il 2-1 finale al 97′. Di seguito tutte le foto di Inter-Milan (di Tommaso Fimiano, copyright Inter-News.it).

LEADER – I condottieri di questa Inter si confermano sempre loro, Lukaku e Nicolò Barella. Il belga guida la manovra in zona d’attacco, fungendo sempre da porto sicuro per i compagni. Il 23 invece spadroneggia per tutto il campo, e dà un contributo fondamentale a placare la rissa che scoppia a fine primo tempo.

GAMECHANGER – Conte lo lascia in panchina all’inizio, ma col suo ingresso il piano del campo si inclina ancora più a favore dell’Inter. Achraf Hakimi vince ancora il duello con Theo Hernandez, e contribuisce a schiacciare ancor di più i rossoneri nella propria area, per tutto il secondo tempo.

FREDDEZZA – Lukaku è protagonista in modo diverso fino al 71′. Zlatan Ibrahimovic lo provoca, e il belga reagisce. Si innesca una discussione che scalda gli animi, e che vale l’ammonizione per entrambi. Un cartellino giallo che sarà fatale per lo svedese, che ne riceve un secondo a inizio ripresa, finendo la gara prima del previsto. E Lukaku ha l’occasione di rifarsi al 71′, quando trasforma il rigore che vale il pareggio.

QUATTRO – Nonostante le critiche, Lukaku firma il quarto gol consecutivo in altrettanti derby giocati contro il Milan con la maglia dell’Inter.

SPIRITO – Arturo Vidal sforna un’altra prestazione di cuore e grinta durante Inter-Milan, come il suo DNA impone.

CARICO PESANTE – A differenza di altre occasioni, Conte sfodera tutta l’artiglieria pesante nel finale di Inter-Milan. Con Lukaku e Alexis Sanchez già in campo, dentro anche Lautaro Martinez, che ha suoi piedi un tiro potenzialmente decisivo, sventato da Tatarusanu.

IL MOMENTO – Al 97′, quando l’Inter guadagna una punizione pochi metri fuori dall’area, tutti hanno guardato Eriksen. E il danese non si è scomposto, pennellando una punizione perfetta e regalando vittoria e qualificazione ai suoi.

EUFORIA – Un gol che porta meritatamente l’Inter in vantaggio, e che lascia definitivamente a terra il Milan. E che libera l’esultanza di tutta la squadra.

TRIPLICE FISCHIO – I giocatori festeggiano così una vittoria importante, per tanti motivi. Perché è un derby Inter-Milan, perché è una vittoria fondamentale per il morale. E perché vale il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.