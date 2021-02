FOTO â€“ Inter-Lazio, le immagini migliori del 3-1 di San Siro

FOTO – Inter-Lazio, le immagini migliori del 3-1 di San Siro

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Inter-Lazio termina 3-1 e porta i nerazzurri in testa alla classifica di Serie A. Ecco le immagini migliori della sfida di San Siro.

SORPASSO – L’Inter non delude nel big match con la Lazio, e si impone 3-1. Una vittoria che porta innanzitutto il nome di Romelu Lukaku, autore di una doppietta e dell’assist per il 3-1 di Lautaro Martinez. E questi tre punti rischiano di cambiare alcuni equilibri in classifica: domenica prossima, infatti, l’Inter affronterà il Milan da capolista, a +1 sui rossoneri.

TRASCINATORE – Lukaku firma una doppietta, mettendo a tacere tutte le critiche per la scarsa lucidità nelle ultime gare. Due gol che portano a 55 il suo bottino con l’Inter, e che lo rendono capocannoniere di questa Serie A assieme a Cristiano Ronaldo (16 gol).

COPPIA DEI SOGNI – Si ricompone la Lu-La. Tornano a segnare sia Lukaku sia Lautaro Martinez, lanciando un’ulteriore segnale in questa fondamentale vittoria sulla Lazio.

SANGUE FREDDO – Ad aprire le marcature è proprio il belga, che al 22′ trasforma il rigore che vale l’1-0, e mette la gara in discesa.

IN CRESCITA – Antonio Conte sorprende tutti, e schiera di nuovo dal primo minuto Christian Eriksen al fianco di Marcelo Brozovic. Un’altra prova più che positiva del danese, sempre più a suo agio in campo (e con la lingua italiana).

DOMINATORI – Contro la Lazio spicca anche la prestazione della difesa dell’Inter. Una prova perfetta di tutti e tre gli interpreti, con Milan Skriniar che sale particolarmente sugli scudi, fermando ogni assalto biancoceleste.

METRONOMO – Tra i migliori dei nerazzurri spicca anche Marcelo Brozovic, vero tessitore del gioco dell’Inter. Tra i punti più positivi della sua gara anche l’assenza di cartellini: lui, così come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, erano diffidati ma giocheranno il derby.

GRUPPO – Questa sera, più di altre occasioni, si è vista una fortissima coesione di squadra, con tutti gli elementi coinvolti. E le esultanze dei gol dimostrano l’unità straordinaria di questo gruppo.