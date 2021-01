FOTO – Inter-Juventus, tutto pronto a San Siro: scelta fatta sulla maglia

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Juventus, poco meno di un’ora al big-match in programma a San Siro alle 20:45, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A 2020-2021 (QUI le probabili formazioni in attese delle ufficiali).

TUTTO PRONTO – Inter-Juventus, manca poco al big-match in programma alle 20:45. I padroni di casa, così come pubblicato attraverso i social, scenderanno in campo con la classica maglia nerazzurra.