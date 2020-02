FOTO – Inter in volo verso il Ludogorets! Obiettivo riscatto Europa League

L’Inter domani sfiderà il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri sono partiti alla volta di Razgrad, in Bulgaria. Di seguito il tweet del club nerazzurro

PARTENZA – L’Inter domani sfiderà il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri di Antonio Conte dopo le sconfitte in Coppa Italia contro il Napoli e in campionato contro la Lazio, puntano a rialzare la testa in Europa. La squadra nerazzurra, senza un discreto numero di titolari (vedi articolo), è partita alla volta di Razgrad come testimonia il tweet del club.