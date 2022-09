FOTO – Inter in viaggio in direzione Udine: volti concentratissimi

L’Inter domenica 18 aprile alle 12:30 affronterà l’Udinese alla Dacia Arena, sfida valevole per la settima giornata di Serie A 2022-2023.

IN VIAGGIO – Inter in viaggio in direzione Udine alla vigilia della sfida. La squadra arriverà in serata mentre domani si sposterà alla Dacia Arena per l’anticipo della domenica a ora di pranzo. Volti concentrati quelli immortalati dai fotografi della società.

Di seguito le immagini della partenza dell’Inter verso Udine pubblicate sul canale Twitter del club nerazzurro.