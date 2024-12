FOTO – Inter in viaggio a Leverkusen, la partenza della squadra

L’Inter si prepara ad affrontare l’importante sfida contro il Bayer Leverkusen, valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League 2024/2025. Dopo la sessione di rifinitura svolta questa mattina ad Appiano Gentile.

PARTENZA – Inter in partenza da Milano, pronta a dirigersi in Germania per la sfida di domani contro il Bayer Leverkusen. Il match, previsto per martedì 10 dicembre alle 21:00 presso la BayArena, sarà decisivo per definire il piazzamento in classifica. La trasferta in Germania è segnata da alcune importanti assenze. Non hanno preso parte all’allenamento di rifinitura e non sono saliti sull’aereo Francesco Acerbi e Denzel Dumfries. Quest’ultimo, a causa di un attacco influenzale, è rimasto a Milano insieme agli altri indisponibili: Benjamin Pavard, Di Gennaro, Joaquin Correa e Matías Palacios. Queste assenze obbligheranno Simone Inzaghi a rivedere alcune scelte tattiche, specialmente per quanto riguarda la difesa e le fasce. Dopo l’arrivo a Leverkusen previsto nel pomeriggio, la squadra si stabilirà in un hotel vicino alla BayArena. La giornata di domani inizierà con una sessione di attivazione muscolare, seguita dalla partita serale. Alle 19 la conferenza stampa di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu che Inter-News.it seguirà in LIVE.