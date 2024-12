FOTO – Inter in partenza verso Cagliari. Le ultime della vigilia

L’Inter domani giocherà contro il Cagliari per l’ultima partita di campionato del suo 2024 ricco di successi e gioie. La squadra è partita in aereo, le notizie a riguardo e le foto da X.

PARTENZA – L’Inter è partita verso Cagliari in attesa dell’impegno di domani pomeriggio alle ore 18 contro i rosso-blu di Davide Nicola. La squadra di casa viene da quattro sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato e ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Ha perso 1-0 sia con Fiorentina che con Atalanta, uscendo dalle gare con più di qualche rimpianto. Questo sabato l’Inter sarà ospite in Sardegna e oggi la squadra nerazzurra ha preso l’aereo.

Cagliari-Inter, tre assenze per Inzaghi

LE ULTIME – Cagliari-Inter è una delle partite più insidiose dei nerazzurri in questo breve periodo prima della Supercoppa Italiana di inizio gennaio. I nerazzurri hanno perso solo con Bayer Leverkusen e Milan in questa stagione e puntano a confermare le ultime vittorie in questo weekend. Non ci saranno Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Matteo Darmian per la trasferta: il loro obiettivo rimane la partita con l’Atalanta in Arabia Saudita. Stamattina la squadra si è allenata al BPER Training Centre ed è pronta alla diciottesima giornata di questo intenso campionato.