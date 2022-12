FOTO – Inter di nuovo in campo: allenamento in vista Salisburgo

Dopo la roboante vittoria per 6-1 di ieri contro lo Gzira United, l’Inter è scesa in campo anche oggi per l’allenamento in vista della prossima partita. Ovvero quella in programma domani sera contro il Red Bull Salisburgo.

ALLENAMENTO – Inter in campo dopo la vittoria di ieri contro lo Gzira United, seduta di allenamento a Malta in vista della partita amichevole di domani contro il Red Bull Salisburgo, in programma domani alle ore 18. Di seguito le immagini pubblicate dal sito ufficiale della società.

L'allenamento dei Nerazzurri in vista dell'amichevole contro il Salisburgo 📸👇 — Inter (@Inter) December 6, 2022

Fonte – Inter.it