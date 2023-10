FOTO – Inter-Bologna, tutto pronto dallo spogliatoio! Scelta la maglia

L’Inter tra poco più di trenta minuti scenderà in campo a San Siro per sfidare il Bologna in vista dell’ottava giornata di Serie A. Tutto pronto nello spogliatoio nerazzurro, dopo le formazioni ufficiali.

TUTTO PRONTO – L’Inter è pronta per scendere in campo a San Siro alle 15 contro il Bologna, con l’obiettivo di dare continuità a quanto di buono fatto fin qui, mantenendo il primo posto in classifica prima della sosta. Per questa sfida è stata scelta la prima maglia casalinga, disponibile già nello spogliatoio dei ragazzi allenati da mister Inzaghi.