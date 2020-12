FOTO – Inter-Bologna, le immagini migliori della partita di San Siro

Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Bologna è finita in archivio col risultato di 3-1. I nerazzurri di Antonio Conte hanno condotto agevolmente il ritmo della partita sin dal principio, rischiando pochissimo in difesa. Ecco le immagini migliori della gara di San Siro.

CONSAPEVOLI – Inter-Bologna è stata la terza vittoria consecutiva, in Serie A, per la squadra di Antonio Conte. I nerazzurri sono passati rapidamente in vantaggio con Romelu Lukaku. Nella ripresa, è salito in cattedra Achraf Hakimi, addirittura a segno con una doppietta. Le due reti del marocchino sono state momentaneamente interrotte da quella di Emanuel Vignato, gioiellino del Bologna. Il 2-1 ha restituito nuova linfa ai rossoblu, ma l’Inter viaggiava spedita sulle ali del suo Hakimi e, dopo la vittoria di San Siro, può guardare con fiducia alla gara di mercoledì con lo Shakhtar Donetsk. Qui Romelu Lukaku cerca di controllare il pallone inseguito da Tomiyasu, sotto gli occhi attenti di Alexis Sanchez.

Tutte le foto sono di Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it. Scorri le pagine successive per le altre immagini di Inter-Bologna 1-1.

