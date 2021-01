FOTO – Inter-Benevento, le immagini migliori del primo match del girone di ritorno

Inter-Benevento terminata 4-0 a San Siro dopo la sfida vinta in Coppa Italia contro il Milan, la squadra allenata da Antonio Conte (oggi assente per via della squalifica) ha trovato un’altra vittoria convincente. Ecco le immagini migliori della gara di San Siro.

AVANTI TUTTA – Inter-Benevento termina a San Siro, la prima partita del girone d’andata Serie A 2020-2021. Partita caratterizzata da. Qui Christian Eriksen, ancora una volta protagonista da calcio piazzato, questa volta in posizione più defilata rispetto la rete realizzata in settimana contro il Milan, mette in mezzo un pallone insidioso deviato dal centrocampista giallorosso all’interno della propria porta.

SOSTITUTO – In Inter-Benevento tutta la grinta di Cristian Stellini, vice-allenatore nerazzurro oggi chiamato a sostituire Antonio Conte vista la squalifica. Il tecnico così come la panchina dietro osservano e commentano la partita vinta poi 4-0 a San Siro.

RITORNO AL GOL – Lautaro Martinez ritrova il gol con l’Inter, quello del momentaneo 2-0. Il centravanti argentino dopo aver sciupato un’occasione da gol, al cinquantaseiesimo minuto di gioco riceve palla all’interno dell’area, controlla e calcia con il sinistro dove il portiere non può arrivare.

NON SOLO LAUTARO – In Inter-Benevento c’è spazio anche per Romelu Lukaku, il centravanti belga realizza una doppietta nonostante una partita giocata sottotono. In occasione del terzo gol dell’Inter – quello raffigurato nella foto sotto -, Lautaro Martinez sfrutta l’errore del portiere avversario servendo il compagno di reparto che realizza facilmente il gol.

OCCASIONE – Durante Inter-Benevento c’è spazio anche per Andrea Pinamonti, giovane attaccante nerazzurro alla terza presenza oggi, entrato all’ottantunesimo minuto di gioco al posto di Romelu Lukaku. Il classe ’99 si mette subito in mostra in attacco con un colpo di testa che sfiora il palo della porta avversaria