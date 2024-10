Inter, altro allenamento per la Roma. C’è Barella e non solo!

L’Inter in questo pomeriggio piovoso si è allenata ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi ha lavorato per la partita contro la Roma, Nicolò Barella è la novità: le foto da X.

ALLENAMENTO – L’Inter si sta allenando in questi giorni per preparare la partita contro la Roma. Anche nel pomeriggio la squadra si è ritrovata per lavorare con un focus totale sulla gara molto difficile dello Stadio Olimpico. La novità più grande è la presenza ancora in gruppo di Nicolò Barella, che quindi sembra quasi una certezza per l’impegno del weekend. A meno di clamorose sorprese il centrocampista sarà almeno in panchina: da capire solamente se sarà titolare o no.

Inter, il resoconto degli allenamenti

COMUNICATO – Nel comunicato dell’Inter non si parla di Barella però. L’attenzione va ai nazionali rientrati a Milano, tra cui Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi: «Proseguono i lavori al BPER Training Centre: nella giornata di mercoledì, sotto la pioggia battente di Appiano Gentile, i nerazzurri hanno svolto una sessione pomeridiana d’allenamento, la seconda in questa settimana che si concluderà con la trasferta in casa della Roma domenica 20 ottobre. Il gruppo agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff ha ritrovato diversi giocatori, rientrati al BPER Training Centre dopo la conclusione della finestra dedicata alle gare internazionali»