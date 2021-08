FOTO IN – Dumfries già con la squadra! A bordocampo per Inter-Dinamo Kiev

Oltre a Edin Dzeko (vedi articolo) anche il nuovo acquisto Denzel Dumfries è già al seguito della squadra. Il giocatore è infatti a bordocampo per Inter-Dinamo Kiev, che sta iniziando proprio in questi minuti. Come dimostrato dall’immagine immortalata dal fotografo di Inter-News.it Tommaso Fimiano.

