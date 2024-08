FOTO – Genoa-Inter, la maglia stellata scelta per l’esordio in Serie A!

Tutto pronto per Genoa-Inter, primissima gara di Serie A della nuova stagione. Per l’occasione la squadra di Simone Inzaghi scende in campo in una nuova veste.

NUOVO INIZIO – La Serie A rende ancora più caldo il rovente clima d’agosto. Finalmente, dopo due mesi di stop, torna il campionato italiano, che verrà inaugurato tra meno di un’ora da Genoa-Inter. I Campioni d’Italia scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio Luigi Ferraris con l’intento di aprire al meglio la nuova stagione calcistica. Le novità in campo, come si evince dalla formazione ufficiale nerazzurra resa pubblica pochi minuti fa, sono davvero poche. Cambia, però, almeno la veste esteriore della squadra di Simone Inzaghi, pronta ad indossare la nuova maglia anche in Serie A. Con l’aggiunta di una particolarità assolutamente non trascurabile.

Genoa-Inter, per la prima volta in Serie A con due stelle sul petto!

SVELATA – Gli uomini di Simone Inzaghi hanno già indossato il nuovo kit ufficiale della stagione, ma solo nelle amichevoli. Adesso le maglie ufficiali debuttano anche in Serie A, sfoggiando tutta la bellezza dei loro particolari. In occasione di Genoa-Inter i Campioni d’Italia indosseranno la seconda maglia, bianca con dettagli blu, destinata alle sfide in trasferta. Per la prima volta i nerazzurri, dunque, scenderanno in campo in campionato con le due stelle cucite sul petto, guadagnate con sudore nell’ultima trionfale stagione. L’obiettivo, a partire da questo momento, è ripetersi nel miglior modo possibile.

