FOTO IN – Dzeko pronto al debutto in Inter-Dinamo Kiev: il suo riscaldamento

Edin Dzeko è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante bosniaco sarà già regolarmente in campo nella sfida di questa sera tra i nerazzurri e la Dinamo Kiev (vedi formazioni ufficiali).

RISCALDAMENTO – Edin Dzeko pronto al suo debutto in nerazzurro. Questa sera, tra pochi minuti, in occasione di Inter-Dinamo Kiev. Nell’immagine immortalata dal fotografo di Inter-News.it allo stadio Brianteo di Modena, ecco il bosniaco nel riscaldamento. Inizia quindi, alle 18.30, la sua avventura come nuovo giocatore nerazzurro. Benvenuto Edin!