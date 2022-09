FOTO – Dybala test decisivo prima di Inter-Roma: indicazione per Mourinho

Dybala in campo per Inter-Roma, sì o no? Questo il dubbio più grande delle ultime in casa giallorossa. Intanto dall’allenamento arriva un’indicazione importante per José Mourinho.

IN CAMPO – Questa mattina Paulo Dybala si è allenamento interamente con il gruppo dopo l’assenza (nonostante la convocazione) in entrambe le sfide dell’Argentina in amichevole. L’attaccante ha recuperato e lo dimostra anche la foto pubblicata sui social dalla Roma. Ora spetterà a José Mourinho decidere se schierare subito l’argentino dal primo minuto contro l’Inter oppure mandarlo in campo a partita in corso.

Di seguito l’immagine pubblicata dalla Roma sul suo canale Twitter.