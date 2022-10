FOTO – Dal club un indizio di formazione? Scelto l’uomo copertina di Fiorentina-Inter

Nel giorno di Fiorentina-Inter, scelto l’uomo copertina per il Matchday pubblicato sui social. Dal club un possibile indizio di formazione.

UOMO COPERTINA – È Francesco Acerbi l’uomo copertina dei nerazzurri per il matchday di Fiorentina-Inter. Sarà anche un caso, ma il difensore italiano è l’indiziato numero uno per prendere il posto ancora una volta di Alessandro Bastoni in difesa tra i titolari della sfida in programma questa sera alle 20:45.

Ecco Acerbi scelto come uomo copertina del Matchday di Fiorentina-Inter con tutte le informazioni relative alla partita.