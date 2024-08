FOTO – Chelsea-Inter, squadra in partenza alla vigilia! Il viaggio

Inter in viaggio in vista della sfida amichevole in programma domenica alle 16 ore italiane contro il Chelsea, per l’ultima sfida in programma in questa pre-season prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A. Di seguito le foto della partenza della squadra in aereo in direzione Londra.

ULTIMA AMICHEVOLE – “Continua l’avvicinamento dell’Inter all’appuntamento del 17 agosto, quando scenderà in campo contro il Genoa nella prima sfida della Serie A 2024/25. Prima dell’esordio in campionato i Campioni d’Italia giocheranno l’ultima amichevole della pre-season a Londra contro il Chelsea. Nella giornata di sabato i nerazzurri sono partiti alla volta della capitale inglese dove domenica 11 agosto alle 16 (ora italiana) affronteranno i Blues a Stamford Bridge”.

Chelsea-Inter, nerazzurri in partenza da Milano