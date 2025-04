FOTO – Bologna-Inter, spogliatoio pronto: la maglia al Dall’Ara!

Bologna-Inter tra poco in campo per la partita della trentatreesima giornata di Serie A. Svelata la maglia per il match del Dall’Ara.

LA SFIDA – Bologna-Inter partitissima del giorno di Pasqua, che può dire tanto sulla lotta scudetto. Il confronto arriva dopo la vittoria del Napoli a Monza, che ha portato gli azzurri a ridosso della squadra di Simone Inzaghi agganciandola a quota 71 punti. Si tratta probabilmente della trasferta più ostica per l’Inter da qui alle prossime giornate. Il Bologna è una delle squadre più in forma e temibili del campionato e va alla ricerca di punti per conquistare un altro storico posto tra le prime quattro. A proposito della partita di questa sera, la Beneamata, tramite i propri social, ha svelato la maglia con la quale scenderà in campo:

Bologna-Inter, per gli Inzaghi boys maglia in giallo

MAGLIA – L’Inter giocherà dunque con la maglia color giallo. Dopo il passaggio del turno in Champions League in semifinale, la squadra di Simone Inzaghi vuole bissare con un altro successo questo buono momento di forma. Oggi non sarà della partita Marcus Thuram, out per affaticamento muscolare. Correa pronto a sostituirlo, mentre Carlos Augusto dovrebbe far riposare Federico Dimarco. Tra poco le formazioni ufficiali.