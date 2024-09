Fonseca vacilla e l’Inter è alle porte: il Milan sonda 4 nomi – CdS

Paulo Fonseca rischia seriamente di passare gli ultimi giorni alla guida del Milan. Domenica c’è il derby con l’Inter, ma il club già valuta i nomi per sostituirlo.

IN BILICO – Meno due a Inter-Milan, derby di Milano che dirà tanto sulle sorti dell’allenatore portoghese Paulo Fonseca. Il tecnico è già sulla graticola, avendo raccolto solamente una vittoria in cinque partite stagionali tra campionato e Champions League. Per i rossoneri solamente una vittoria contro il Venezia, per il resto due sconfitte con Parma e Liverpool, più un pareggio sul campo della Lazio in rimonta. Insomma, al Milan si aspettavano ben altro. Ora il tecnico si gioca tutto nel derby, ma potrebbe anche non bastare. Come riferisce il Corriere dello Sport, a Milanello sondano quattro nomi: oltre ai nomi di Maurizio Sarri, Edin Terzic e Thomas Tuchel, già in voga da diverse ore, è spuntata con una certa forza la candidatura di Igor Tudor.

Fonseca rischia: a -2 dall’Inter il Milan valuta le candidature

INTER-MILAN DECISIVA – Quattro nomi per eventualmente sostituire Fonseca. Tre stranieri e un italiano. Per quanto riguarda la pista estera, la dirigenza del Milan valuta il nome di Terzic, quello di Tuchel e Tudor, che ha allenato pochi mesi fa la Lazio. Martedì, l’ex allenatore del Borussia Dortmund (il primo) è stato avvisato a San Siro per assistere alla partita tra Milan e Liverpool. Per quanto riguarda gli italiani, occhio alle quotazioni di Maurizio Sarri. L’ex Lazio è libero come i suoi colleghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia